Wesley Nóog no clipe da música 'O Rio se apresenta'Divulgação

Publicado 18/07/2021 13:49 | Atualizado 18/07/2021 13:55

Rio - A Cidade Maravilhosa foi o cenário escolhido para o novo trabalho do cantor Wesley Nóog, que acaba de lançar o clipe da canção 'O Rio se apresenta'. Disponível no canal do artista no YouTube, a produção destaca o Rio como o cartão de visita do Brasil, aos pés do Cristo Redentor, exaltando belezas naturais e a alegria do carioca.



"Através desse samba lindo e poético, posso despertar a alegria, minimizar a dor e promover a esperança", diz Wesley Nóog.

A composição, que faz parte do álbum 'O Samba É da Gente', leva as assinaturas de Gegê de Itaboraí e Pakato do Cavaco.