Justin Bieber e Hailey Baldwin se casam em cerimônia religiosaReprodução Internet

Publicado 19/07/2021 21:43 | Atualizado 19/07/2021 21:45

Justin Bieber deixou os fãs agitados ao publicar uma foto com a esposa, Hailey Baldwin, em suas redes sociais. No Instagram, o cantor postou uma imagem com a mulher com uma legenda para lá de enigmática.

"Mãe e pai", escreveu Justin na legenda. Nos comentários, os seguidores foram à loucura com a possibilidade do casal estar esperando um filho. "Como assim?", questionou um. "Tem bebê a caminho?", comentou outro.









Justin e Hailey se casaram no final de 2018, no civil. Em 2019, o casal fez uma cerimônia com direito a festança para amigos e familiares.