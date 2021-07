Cena da performance 'Lavagem' - Renato Mangolin

Publicado 21/07/2021 21:38

Rio - Circulando por festivais e espaços culturais da Europa até outubro, 'Lavagem', a mais recente obra dirigida pela coreógrafa brasileira Alice Ripoll e encenada pela Cia. REC, com produção da Corbelino Cultural, mistura em um delírio a realidade e a fantasia, como num sonho apocalíptico. Após estrear no Wiener Festwochen, em Viena, o espetáculo se apresenta ainda no Festival de la Cité, Kaserne e La Batie (Suíça); Theaterformen (Alemanha); Passages Transfestival, Actoral, Theatre Louis Aragon e Festival d'Automne à Paris & La Villette (França); Julidans (Holanda); Vooruit (Bélgica); Bienal BoCa (Portugal) e Teatro Nazionale & Romaeuropa Festival (Itália).

A parceria de Alice com os integrantes da companhia começou em 2007, quando a coreógrafa dava aulas dança em uma ONG para jovens da favela carioca Chácara do Céu, realizando a estreia profissional do grupo no Festival Panorama.

Ideia original de Alan Ferreira - que está em cena ao lado de Hiltinho Fantástico, Katiany Correia, Romulo Galvão, Tony Hewerton e Tuany Nascimento - a performance investiga com a ajuda de baldes, água e sabão, imagens ambivalentes a partir do ato de lavar, com desdobramentos cênicos e históricos observados criticamente. Os elementos surgem em múltiplas imagens poéticas de êxodos, travessias, rituais, renascimento e resistência.