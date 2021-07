Cineasta Joel Zito Araújo ganha homenagem em mostra - Jacob Solitrenick

Publicado 21/07/2021 21:59

Rio - Um dos principais responsáveis pela emergência do que veio a ser chamado de cinema negro no Brasil e com filmes premiados em diversos festivais pelo mundo, Joel Zito Araújo ganha mostra com nove dos seus filmes realizados entre os anos de 1987 e 1997. A programação ficará disponível de 22 de julho a 1º de agosto, no site criado especialmente para o projeto, e será retransmitida paralelamente pela TV dos Trabalhadores (TVT).

"A proposta desta mostra que traz os meus primeiros dez anos de realizador cinematográfico foi uma surpresa para mim. Revisito com regularidade os meus longas para cinema, realizados a partir de 2000, mas meus curtas e médias estavam esquecidos. Mais do que abandonados em um canto da memória, e até fisicamente também abandonados, eles estavam literalmente esquecidos, tanto que me surpreendi ao revê-los agora. Redescobri personagens que entrevistei, histórias que desenvolvi, parcerias que fiz, pessoas com quem trabalhei, as minhas escolhas e experiências narrativas e os desafios que vivi neste período que foi de intensa formação", conta Joel.

Os filmes ficarão disponíveis por dez dias no site. Junto com eles, será lançado um catálogo, em formato de e-book. O material será composto por uma entrevista com Joel Zito, diálogos com parceiros de trabalho, como o advogado Hédio Silva Júnior e o diretor de fotografia Luiz Miyasaka, além de reflexões transversais sobre as obras, documentos e referências bibliográficas visando ampliar o conhecimento sobre a cinematografia abordada, fichas técnicas e fotografias de cada filme.

"São filmes fundamentais porque, ao se engajarem junto a movimentos sociais, nos ensinam não só sobre as lutas, mas também sobre como lutar através das imagens", afirma Vinícius Andrade, um dos idealizadores da mostra ao lado de Álvaro Andrade.



Serão transmitidos em tempo real ainda três debates com autores e autoras dos textos do catálogo, como Bernardo Oliveira, Dácia Ibiapina, Débora Olimpio, Edileuza Souza, Ewerton Belico, Fabio Rodrigues, João Carlos Nogueira, Nicole Batista, Paulo Galo e Vladimir Seixas. As conversas serão mediadas pelo crítico de cinema Juliano Gomes, editor dos textos. E, completando a grade de atividades, a mostra exibirá, ainda, dois programas bônus: o primeiro gira em torno do material bruto do filme 'A Exceção e a Regra', e o segundo é composto por três programas da série 'Vídeo Popular - 30 Anos Depois', exibida pela TV dos Trabalhadores (TVT) em 2015 e que teve Joel como apresentador.



Filmes da mostra

- Nossos Bravos (1987, 31 min)

- Memórias de Classe (1989, 40 min)

- Almerinda, Uma Mulher de Trinta (1991, 25 min)

- Alma Negra da Cidade (1991, 30 min)

- São Paulo Abraça Mandela (1991, 22 min)

- Homens de Rua (1991, 32 min)

- Retrato em Preto e Branco (1992, 15 min)

- Eu, Mulher Negra (1994, 31 min)

- A Exceção e a Regra (1997, 39 min)

Programas especiais

I - Bônus A Exceção e a Regra

II - Série Vídeo Popular - 30 Anos Depois

Serviço:

Mostra 'Joel Zito Araújo - Uma Década em Vídeo'. De 22 de julho a 1 de agosto. Site: www.mostrajoelzitoaraujo.com.br