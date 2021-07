Gusttavo Lima recebe críticas por novo visual - Reprodução Internet

Publicado 23/07/2021 10:35 | Atualizado 23/07/2021 10:40

Rio - Gusttavo Lima acordou empolgado e postou uma selfie no Instagram, na manhã desta sexta-feira. "Bom dia, bebê", escreveu o sertanejo na legenda da imagem. O regsitro, no entanto, não fez tanto sucesso. Os seguidores parecem não ter gostado muito do novo cabelo do cantor.

"Corta esse cabelo, bebê", disse uma pessoa. "Cancela esse cabelo, bebê", disparou outra seguidora. "Gusttavo conseguiu estragar sua beleza com esse cabelo!", disse uma terceira. Houve até quem comparasse Gusttavo Lima com outro sertanejo: Eduardo Costa. "Mano, na moral, não vai nessa de Eduardo Costa não!", aconselhou uma pessoa. "Eduardo Costa, é você?", perguntou um fã.