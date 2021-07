CHAMELEO e Carol Biazin - Divulgação

Publicado 24/07/2021 08:00

Prepare-se para entrar no mood repeat, porque você não vai querer parar de ouvir o próximo single do cantor CHAMELEO. Em uma proposta envolvente, a música pop, intitulada ‘Enigma’, é em feat com Carol Biazin com seu lançamento em na quinta-feira, 22, às 21h. Já o clipe pôde ser conferido em primeira mão no canal do Youtube de CHAMELEO na sexta.

A letra que fala de atração, desejo, mistério e conquista é uma composição de CHAMELEO, Carol Biazin, Bibi, Amanda Coronha e Deco Martins. No clipe, em um mood pop monocromático, é possível ver cenas enigmáticas e sensuais, em uma atmosfera chique, envolvente e cheia de referências estéticas ligadas à moda. A gravação aconteceu em Curitiba, no Paraná, estado que é terra natal dos dois e, também, dos produtores da música. Além disso, é uma forma de trazer no projeto um toque das raízes de todos os integrantes.

O cantor não esconde a alegria em divulgar seu novo feat. “A Carol é uma cantora maravilhosa. Escolhê-la e ter o convite aceito foi uma honra pra mim, pois a admiro muito como cantora e mulher”. Ainda sobre a ideia da parceria, CHAMELEO conta como foi o planejamento para a escolha da Carol como parceira em Enigma. “Eu buscava uma menina que além de ter uma voz potente, partilhasse dos mesmos sentimentos que eu, sobre aceitação e vida. Além de ser uma artista incrível, também pertence à comunidade LGBTQIA+ e é uma das inspirações da nova geração”, afirma.

“Participar desse clipe e dessa música foi muito interessante pra mim, porque estou pisando em um universo novo; me senti muito poderosa no clipe. É muito legal ver que os feats nos proporcionam essa flexibilidade artística. Colaborei na letra também e acabei colocando um pouco de mim e a forma como gosto de brincar com a melodia. Eu acho o CHAMELEO um artista incrível, acredito muito nele e tenho

certeza que essa música é um novo passo artístico tanto pra mim quanto pra ele!”, afirma Carol.

Viciante, atraente e com uma ótica diferente do que o público está acostumado a ver nos projetos de CHAMELEO e Carol Biazin, o cantor aposta no single. “Enigma é dançante, com uma batida diferenciada. Quero, com ela, mostrar a minha música do meu jeito, com minha versatilidade e conquistando cada vez mais públicos”, finaliza. A faixa já faz parte do novo álbum de estúdio de CHAMELEO, assim como

“frequente(mente)” com Pabllo Vittar. A coletânea ainda não tem data prevista para lançamento, mas adiantamos que trará muita música pop e várias parcerias inéditas.