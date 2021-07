Nina Fernandes - Lucio Cunha

Nina FernandesLucio Cunha

Publicado 24/07/2021 08:58 | Atualizado 24/07/2021 10:07

Rio - A cantora e compositora Nina Fernandes lançou nesta sexta-feira seu mais novo single: "Você Vai Gostar de Mim". O trabalho, que já está disponível em todas as plataformas digitais, é o primeiro single do novo álbum da jovem artista de 21 anos, que será lançado nos próximos meses. Composta por Nina, a faixa vem acompanhada de um videoclipe com ar futurista inspirado em obras como Barbarella e Star Trek, produzido pela Killers e dirigido pelo duo LUMO. Filmado em São Paulo e no Rio de Janeiro, com lindas paisagens das dunas de Arraial do Cabo, ele já pode ser assistido no canal oficial da artista no YouTube.

fotogaleria

Publicidade

"Escrevi 'Você Vai Gostar de Mim' em 2018, quando me apaixonei por um artista, de outra cidade, que não dava a menor bola pra mim", conta Nina. "Então a música virou uma espécie de 'canto da sereia': durante meses eu a cantava sozinha, quase como reza, pra ver se me ajudava a superar. Hoje, três anos depois, eu entendo como aquele sentimento era desproporcional até em relação ao quanto eu conhecia o cara! Nunca fomos próximos. Acho que me apaixonei porque ele era a projeção daquilo que eu idealizei pra mim: misterioso, descolado, fã de música, de cinema... Nessa época, principalmente, quase todas as minhas músicas obedeciam a esse padrão: eu falava sobre esse cara, mesmo antes de ele entrar em cena na minha vida real. Eu inventava, sonhava com essa ideia – e escrevia. Por isso que, agora, no clipe de 'Você Vai Gostar de Mim', eu quis mostrar um pouco do personagem (só o tênis cano alto, o “visu descabelado”). Porque achei mais interessante as pessoas verem com a mesma limitação com que eu o enxergava", conta Nina.



Para compor as novas canções de trabalho, Nina buscou referências em alguns dos maiores nomes da música folk, indie folk e indie rock da atualidade: "Minha cantora favorita e inspiração durante as gravações de 'Você Vai Gostar de Mim' (e de todo o meu disco) é a Phoebe Bridgers. Ela, Bon Iver, Sylvan Esso e Sufjan Stevens não saem das minhas playlists. E a sonoridade deles é minha conselheira, enquanto eu durmo à noite."



Sobre as expectativas para este lançamento, a jovem cantora conta: "Minha expectativa é de que, quem ainda não conhece o meu trabalho, como o próprio nome da música sugere, venha a 'gostar de mim'. Eu espero que ela possa cativar os fãs de folk e de MPB, assim como os de lo-fi e da música eletrônica. Acho que ela mistura muitas das minhas influências, e acredito que ela tenha uma linguagem bastante acessível. O desejo e a busca pela retribuição de uma paixão – capaz de nos levar a outros mundos por alguém – é um tema bastante universal. Acho que todo mundo é capaz de se identificar um tantinho que seja, com essa história. Fora que a 'sofrência-pop-fofa', como eu gosto de chamar, já está entre os temas mais requisitados pelo meu público desde que eu lancei 'Cruel', minha primeira música de trabalho. Por isso eu também espero agradar quem já me acompanha há mais tempo. Tô feliz DEMAIS com esse lançamento", finaliza.