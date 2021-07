Juliette - reprodução do instsgram

Publicado 24/07/2021 21:52

É ela! Juliette Freire deixou os cactos babando ao compartilhar um clique em que aparece com a barriguinha à mostra e pegando sol, neste sábado. "Bem tropicalzinha", descreveu ela na legenda da rede social. A boa forma da maquiadora chamou atenção dos seguidores que encheram a publicação com elogios e mensagens de carinho. Afinal, a gata pe seguida por mais de 31 milhões de pessoas no Instagram, né?

Recentemente, a campeã do Big Brother Brasil 21", da Globo, contou como foi a sua primeira ida ao shopping depois de vencer o reaity show da Globo. Segundo a paraibana, a sensação foi de estranheza.



"Que coisa engraçada. Pela primeira vez depois do 'BBB' fui a um shopping. Tinha pouca gente, foi no início do dia. Foi muito engraçada a sensação de olhar para tudo. Antes eu olhava para tudo e desviava para nem querer comprar. Agora tenho a sensação de que se quisesse comprar, poderia. Uma besteira, uma besteira. Mas é estranho", disse ela.