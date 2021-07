Thaís Fersoza na época em que viveu uma ginasta em ’Malhação’ - Reprodução Internet

Thaís Fersoza na época em que viveu uma ginasta em ’Malhação’Reprodução Internet

Publicado 28/07/2021 13:42 | Atualizado 28/07/2021 13:51

Rio - Thaís Fersoza entrou no clima das Olimpíadas de Tóquio e postou nos Stories, do Instagram, algumas fotos da época em que interpretou uma ginasta em "Malhação", da Globo. Na época, em 1997, a atriz tinha apenas 12 anos de idade.

"Eu amo assistir as olimpíadas. Tenho uma história muito particular com a ginástica olímpica. Quando comecei a trabalhar como atriz com 12 anos, minha personagem na Malhação era uma ginasta. Ela fazia ginástica olímpica, e era época de olimpíadas. Comecei a treinar no clube do Flamengo aqui no Rio", disse Thaís.

A atriz também lembrou do treinamento para interpretar a personagem. "Era um intensivão para poder fazer. Tinha dublê, mas eu tinha que ter a noção, a postura. Tinha que saber alguns passos, tinha que fazer alguma coisa, acrobacia. Para mim era sempre uma questão. Fiz um ano de Malhação com a Angela fazendo ginástica olímpica. Foi o primeiro trabalho na TV já com esse super desafio".