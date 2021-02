Esperança brasileira nos Jogos de Tóquio, o ginasta Arthur Nory teve medalhas e prêmios roubadas após uma invasão em sua casa na semana passada Ricardo Bufolin/CBG

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 15:20

São Paulo - O ginasta Arthur Nory receber as medalhas originais conquistadas nos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019, para substituir as que foram roubadas (uma de ouro e duas de prata) durante uma invasão em sua casa, na semana passada. A PanAm Sports entrou em contato com o atleta na segunda-feira para confirmar a reposição para o alívio do paulistano, de 27 anos, que desabafou após o lamentável acontecimento.

"Triste? Sim. Mas vou seguir treinando, um dia de cada vez. A ficha vem caindo aos poucos. Mas graças a Deus estamos todos bem. Queria agradecer a todos pelas mensagens e suporte. Sabem o quanto que suei, ralei, treinei, chorei, briguei pra conquistar cada uma das medalhas, que foram levadas, mas tenho fé que vamos recuperar. Muitos acham que medalha tem valor financeiro, estão enganados. Tem um imenso valor sentimental que dinheiro nenhum compra", postou, no Instagram, Nory.

Publicidade

As medalhas são exatamente iguais às que ele ganhou com a equipe brasileira, no individual geral e na barra fixa na capital peruana. A medalha de bronze conquista nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, no solo, e a de ouro no Mundial de Stuttgart, na Alemanha, em 2019, estão guardadas em segurança em outro local.

No entanto, o susto permanece em meio à preparação para os Jogos de Tóquio. Na sexta-feira passada, bandidos armados invadiram a casa do atleta. Duas pessoas amarradas foram amarradas enquanto os criminosos vasculhavam a casa em busca de objetos de valores, entre eles medalhas e prêmios do ginasta. Nory estava treinando no ginásio do Pinheiros, seu clube, no momento do crime.



Publicidade

"Arthur é um atleta extraordinário, que deu muitas alegrias ao Brasil e ao nosso continente. Campeão mundial, medalhista de bronze na Rio 2016 e com excelente desempenho nos Jogos Pan-Americanos de Lima 2019. Sabemos que você está muito triste por este roubo, por isso vamos apoiá-lo e enviar-lhe as medalhas que ganhou no Peru assim que possível. Queremos que não perca o foco em seu trabalho para alcançar seu grande objetivo de chegar a Tóquio e ser um dos destaques dos Jogos Olímpicos. Se é um bem material, sabemos todos os esforços por trás e o que as medalhas representam para ele. Mas nada vai apagar todas as conquistas alcançadas e tudo o que esperamos que alcance no futuro", disse o presidente da Panam Sports, o chileno Neven Ilic.