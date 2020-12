Por O Dia

Publicado 18/12/2020

A jovem ginasta Hannah Fonseca Maestrelo de Paula, de 17 anos, brilhou nos Jogos Estudantis do Rio de Janeiro 2020, realizado no último dia 6, no Clube Novo Leblon, na Barra. A atleta, que iniciou sua trajetória na Ginástica Rítmica com a professora Kátia Nardi, na Vila Olímpica de Belford Roxo, conquistou uma medalha de prata em todos os aparelhos e no individual geral. Hannah, quando tinha 15 anos, integrou o projeto 'Atleta do Futuro' da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

"A ginástica é um esporte muito bonito. Eu quero continuar seguindo minha carreira e alçar voos maiores, quem sabe chegar à Seleção Brasileira", sonha Hannah, que integra a categoria B, de 15 a 17 anos, e estuda atualmente na Escola Técnica Estadual Adolpho Bloch, em São Cristóvão.

A ginasta, que treina na Escola Bússola Gym, na Tijuca, e integra a equipe Flyart, em Nova Iguaçu, é uma inspiração para as jovens que frequentam as aulas gratuitas de ginástica rítmica, na Vila Olímpica de Belford Roxo, que acontecem às quartas e sextas-feiras, das 9h às 12h e das 13h às 16h.

As meninas interessadas na ginástica rítmica, a partir dos seis anos, podem se inscrever na Vila Olímpica (Rua Lecilio s/nº, bairro Nova Piam) levando identidade, CPF e comprovante de residência, de segunda a sexta, das 8h às 21h.