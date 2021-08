Shows acontecem na Sala Nelson Pereira dos Santos, em Niterói - Divulgação

Shows acontecem na Sala Nelson Pereira dos Santos, em NiteróiDivulgação

Publicado 03/08/2021 22:11

Rio - O 'Festival pras bandas de cá' vai agitar a Sala Nelson Pereira dos Santos, em Niterói, até o dia 15 de agosto, com diversos shows e mais de 20 atrações. O evento, com bilheteria revertida para os próprios artistas, conta com a participação de grupos e talentos niteroienses, como Candongueiro, Rebel Day, André Jamaica, Dizcoé, Sarau Cahon, entre outros.

A iniciativa da Prefeitura de Niterói, realizada por meio da Secretaria Municipal das Culturas e da Fundação de Artes de Niterói (FAN), tem como objetivo contribuir para amenizar os impactos econômicos causados pela pandemia do coronavírus no setor artístico da cidade.

Publicidade

Durante a programação, a Sala, seguindo os protocolos sanitários do município, vai funcionar com 30% de sua capacidade de público presencial e disponibilizará até 148 lugares na plateia. A venda dos ingressos será feita pela plataforma Sympla (www.sympla.com.br) ou pelo aplicativo.

O evento, que começou no dia 22 de julho, já contou com apresentações de BR80, Gold Coast, grupo Candongueiro, Pedro Ivo, entre outros nomes.

Publicidade

Nesta quinta-feira (5), a atração será DizcoÉ 20 Anos, às 19h30. Na sexta-feira, o Candongueiro, grupo da famosa roda de samba em Pendotiba, comanda a festa. No dia 10, o Samba em Movimento fará uma nova apresentação. A programação terá, ainda, Sarau Cahon e TRIBOS para todas as tribos.

A Sala Nelson Pereira dos Santos fica na Avenida. Visconde do Rio Branco, 880, em São Domingos. Os ingressos variam ente R$ 10 (meia) e R$ 50, de acordo com cada show.