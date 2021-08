Kawe - Tamires Damas

KaweTamires Damas

Publicado 03/08/2021 18:46 | Atualizado 03/08/2021 18:53

Rio - O rapper Kawe já tem conquistas para celebrar com sua nova música "Se Essa Bunda"! A parceria com o grupo Costa Gold tem feito barulho nas redes sociais e, quatro dias após seu lançamento, a canção já dá seus primeiros passos como uma tendência viral entre as "dancinhas" do TikTok, com uma coreografia criada pela influenciadora digital Pietra Martins.

fotogaleria

Publicidade

Além do sucesso na plataforma de vídeos, "Se Essa Bunda" também entrou para a lista das músicas mais escutadas no Brasil, estando na 49ª posição da playlist das 50 canções mais tocadas no Spotify. Enquanto isso, o clipe da colaboração segue na 4ª colocação dos vídeos em alta no YouTube, com mais de 2,4 milhões de visualizações em menos de uma semana.

O rapper repete o sucesso feito por "MDS", single lançado em maio de 2020, mas que viralizou no TikTok no início deste ano, se tornando um dos maiores sucessos da rede social no Brasil. O "Challenge MDS", com coreografia da influenciadora Manuella Carneiro, ajudou a parceria com o MC Lele JP a ultrapassar artistas como Wesley Safadão e Anitta nas paradas do Spotify Brasil.