Bateria da Mangueira na pré-estreia do filme "Mangueira em dois tempos"Rennan Laurente/site Carnavalesco

Publicado 04/08/2021 16:17 | Atualizado 04/08/2021 16:25

Rio - O som único que vem da raiz mangueirense, criado pela turma da “Tem que respeitar meu tamborim”, está em cartaz desde hoje nos cinemas com o filme “Mangueira em dois tempos”, da diretora Ana Maria Magalhães. A obra surgiu de um vídeo-documentário realizado em 1992 sobre a Mangueira do Amanhã, mostrando a influência do samba na vida das crianças e formação da escola mirim.



“A principal mensagem do filme é a da cultura, da Mangueira, da alegria e do êxito dos programas sociais. O programa Mangueira do Amanhã formou o mestre Wesley, ajudou crianças, ensinou o samba, e a preservação da nossa cultura. A base da cultura não está no asfalto, ela está no morro. É muito importante que se preserve essa cultura do samba, do funk e do que se produz ali”.

Filme "Mangueira em dois tempos" Divulgação



Mestre Wesley, responsável pela bateria da Mangueira, garantiu que o samba é fundamental na sua vida pessoal e profissional. "A Mangueira e o samba representam tudo na minha vida. Quando meu pai me levou para Mangueira do Amanhã em 1987 ele era presidente da bateria e traficante. Me levou para quadra para me tirar do caminho da criminalidade. Eu acho que me daria um caminho diferente e deu. Me tornei mestre da Mangueira do Amanhã em 99/2000, ritmista da escola principal e hoje sou mestre de bateria da Mangueira. Era meu sonho. Estou realizado e muito feliz. Já me emocionei demais com o filme. A minha segunda pele é Mangueira e carnaval. Sem isso não vivo. A pandemia mostrou isso pra mim. Quem assistir o filme não vai se arrepender".

Para a diretora Ana Maria Magalhães, o filme não poderia ser lançado em um momento mais especial do que o vivido pelo povo brasileiro. “Nós estamos em um momento de retrocesso. Esse filme tinha que sair agora. Eu não conseguia porque não saia antes, fique dez anos, mas era importante que fosse feito, agora, é o resgate da cultura. O samba transforma a realidade social. Da um ofício, alegria e tem a realização de felicidade. O Wesley adora o que faz e isso é muito importante”.

Bateria da Mangueira na pré-estreia do filme "Mangueira em dois tempos" Rennan Laurante/site Carnavalesco

Wesley falou sobre o relacionamento com a diretoria e a importância de Ivo Meirelles em sua vida. “Ela me conheceu quando eu tinha dez para 11 anos. Hoje, eu estou com 42 anos. A diferença é muito grande. A vida ensina a gente. Tomamos muito porrada. Minha filha mudou demais minha vida. Tenho dois filhos (ela de 6 e um de 18). O Wesley hoje é mais pensativo, cabeça, família e mais amigo. O Ivo representa minha vida musical. Ele faz parte 101% da minha história. Tenho o Ivo como pai. Quando eu perdi o meu, ele me pegou para essa vida musical. É muito importante na minha vida”.