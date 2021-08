Leandro Melo estrela a peça 'Capiroto' - Julio Ricardo/Divulgação

Publicado 04/08/2021 19:54 | Atualizado 04/08/2021 20:03

Rio - Protagonizada pelo ator Leandro Melo, a peça 'Capiroto' vai estrear nesta sexta-feira (6), às 20h, no Teatro Prudencial, na Glória. A temporada irá até o dia 15 de agosto.

Escrito e dirigido por Rodrigo França, o espetáculo busca "desdemonizar" as divindades das sociedades e/ou grupos não cristãos através da tolerância e do respeito entre as diferenças religiosas e humanas, contribuindo assim para a construção de um mundo melhor.

"O espetáculo explicita as apropriações religiosas ao longo do tempo que determinavam que alguns deuses eram personificações do mal. Algumas sociedades foram destruídas por essa estrutura dominadora. Não falamos sobre religião. Falamos sobre o homem que mata, exclui, escraviza, gera miséria em nome da sua fé, dinheiro e poder", explica Rodrigo.

Serviço:

'Capiroto'. De 6 a 15 de agosto, sextas e sábados, às 20h, e domingo, às 19h. Teatro Prudencial: Rua do Russel, 804, Glória (prédio da antiga TV Manchete). Ingressos: de R$ 25 (meia-entrada) e R$ 80 (inteira). Telefone: (21) 3554-2934. Vendas na bilheteria do teatro ou em www.sympla.com.br