Felp 22 - Divulgação

Felp 22Divulgação

Publicado 04/08/2021 16:56 | Atualizado 04/08/2021 16:58

O cantor e trapper Felp 22 anunciou novo single “Marginais Trap #2”, para a próxima quinta-feira, às 12h, a música e o clipe serão lançados juntos em todas as plataformas. A música faz parte do projeto Marginal Trap, da Marginal Supply, marca de roupas criada pelo artista.

Para o lançamento, Felp convidou os artistas Flacko, Sueth e Bruxo 021, que fazem parte da cena do trap do carioca. Esse é o primeiro lançamento de Felp 22 desde o lançamento de “Melhor Momento”, álbum que já ultrapassa a marca de 2.5 milhões de views no canal do YouTube do cantor, com 17 faixas inéditas. Com o objetivo de manter uma sonoridade do trap mais original e suja, Felp 22 recrutou seu parceiro Rick Beatz, que assina a produção musical.

Publicidade

“A ideia do clipe foi trazer o cenário de uma reunião de gangstas do Rio de Janeiro, mostrando seu estilo de vida, investindo na produção com carros, efeitos especiais e tudo que remete a idealização do projeto em si”, disse o cantor.

Nesse lançamento os fãs poderão concorrer a um casaco exclusivo da marca, focada no estilo streetwear, contendo casacos mais largos, camisetas, calças, entre outros produtos voltados para o estilo original do Hip Hop. Para participar, os fãs deverão fazer o pré-save e seguir as informações disponíveis nas redes sociais do cantor.

Publicidade

A Marginal Supply é uma marca inspirada na frase “Marginal Alado”, uma das maiores referências do Felp, tatuagem do artista Chorão da banda Charlie Brown Jr. Também presente no Youtube, a marca lança novos drops de roupas em grandes projetos e também músicas individuais, com o intuito de inspirar o seu público com estilo de vida, que antes acabavam encontrando apenas em marcas internacionais.