Tom Parker - reprodução do instagram

Tom Parkerreprodução do instagram

Publicado 05/08/2021 16:34 | Atualizado 05/08/2021 16:44

Tom Parker, do grupo The Wanted, usou as redes sociais para informar aos fãs que teve uma ligeira melhora no tumor cerebral. O cantor tem um glioblastoma em estágio 4.

fotogaleria

Publicidade

No Instagram, Tom publicou uma foto e disse ter tido um "adorável" presente de aniversário, o cantor fez 33 anos na quarta-feira.

"Ok ... Lá vai. Os últimos dias foram cheios de medo e preocupação, mas tenho o prazer de anunciar que os resultados do exame de ontem (adorável presente de aniversário) estão estáveis com uma ligeira redução no tumor", disse ele.

Publicidade

"Eu não posso te dizer o quão grato estou por receber esta notícia. Deixamos um pouco mais de tempo entre as varreduras desta vez apenas para dar tempo para a medicação funcionar, etc, mas no geral foi um ótimo dia", disse.

"Obrigado a toda nossa equipe de saúde. Vocês são realmente maravilhosos. E obrigado a todos vocês amáveis pessoas por aí enviando amor e apoio. É realmente muito apreciado. Hora de celebrar", finalizou.



Publicidade