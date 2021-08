MC Mari e Pepita se juntam na faixa e clipe de ’Taca e Bunda’ - Divulgação

05/08/2021

Rio - MC Mari se prepara para divulgar sua nova canção "Taca a Bunda", uma parceria com Pepita e o produtor JS Mão de Ouro. A colaboração chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (6), acompanhada de um videoclipe que, com a ajuda do chroma key e edição, levará as artistas em uma volta ao mundo enquanto carregam uma mensagem de liberdade.

"Nós vamos aparecer dançando em sete locais diferentes do planeta para passar uma mensagem de empoderamento: ninguém nos controla, homem nem mulher. Somos donas do nosso próprio corpo", afirma MC Mari.

Com a nova faixa, a rainha do brega funk espera ganhar ainda mais visibilidade entre a comunidade LGBTQIA+, graças ao clipe cheio de cores e a escolha de colaborar com artistas como Pepita, que é mulher trans e uma das principais representantes do movimento no Brasil.