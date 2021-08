DJ Zullu, L7NNON e Leo do Kick lançam ’Visão’ - Divulgação/Raphael Mesquita

Publicado 06/08/2021 12:57

Rio - DJ Zullu lançou, nesta sexta-feira, seu mais novo single “Visão”. A faixa, diferente de tudo que o cantor e compositor fez, vem com influência da black music dos anos 90 com toques modernos e letra inspiradora, além da participação de L7NNON e do DJ e beatmaker LeodoKick.

A faixa vem acompanhada de um videoclipe, dirigido por PH Stelzer e que conta com a participação do influenciador digital Rony Kbuloso. O clipe foi gravado em diversas locações no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, com especial destaque para a icônica Igreja da Penha. O clipe teve inspiração, desde os figurinos até a presença de um coral gospel, em grupos de black music, pop e gospel dos anos 80 e 90, como Boys II Men e The Jacksons.

"Estou muito feliz com o lançamento de 'Visão'. Essa música ficou linda e tive a honra de contar com a participação do L7NNON e do LeodoKick, cujo trabalho eu admiro muito! Acho também que este foi um dos clipes mais especiais que eu já fiz, gravar na Penha, com coral, foi inesquecível. Curti muito fazer esse som diferente de tudo que eu já fiz, é um caminho para muitas coisas que ainda vêm por aí! E o mais importante: espero que a mensagem da música chegue a todos os menores que hoje acham que o único futuro que eles têm é o das drogas e crime e quero que eles saibam que eles podem ser muito mais do que isso. A música, o esporte e a cultura mudam e salvam vidas, e eu quero poder inspirar e ajudar no que eu puder", finaliza.



"A ideia de escrever 'Visão' surgiu em uma conversa com Zullu e o meu DJ LeodoKick", contou L7NNON. "Resolvemos escrever juntos, marcamos de ir pro estúdio, o Leo fez o beat e quando ficou pronto, eu me identifiquei de cara com o som. Escrevi a letra na hora. Estamos muito felizes com o resultado, e estamos ansiosos para que todos ouçam e curtam esse som tanto quanto nós."

Complexo da Penha

Como forma de agradecimento pela recepção e apoio recebido na gravação do clipe, DJ Zullu, retornou, nesta sexta-feira, ao Complexo da Penha, no Rio de Janeiro,, onde foram as locações do videoclipe, para distribuir cestas básicas aos moradores que acolheram a equipe e artistas.

"Eu, em nome do L7NNON, Leo do Kick e toda a equipe, queremos agradecer a todos que nos acolheram com tanto amor e carinho aqui na comunidade da Penha! Gravar o clipe de 'Visão' aqui foi especial demais e eu espero que todo mundo se amarre no clipe e na mensagem da música”, diz o DJ.