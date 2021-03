L7NNON Divulgação

Publicado 30/03/2021 15:42

L7NNON lançou, nesta segunda-feira, o clipe da música "Da Boca", com Dandara Mariana e Jonathan Azevedo. Na história, o rapper canta sobre um amor fora da lei, inspirado na realidade.

"Da Boca" fala sobre um homem de valores tentado por uma mulher envolvida no crime. Se por um lado o coração quer se deixar envolver, por outro, abrir mão da própria ética está fora de cogitação. O curta foi gravado no Vidigal e marca a estreia de L7NNON como ator ao lado de grandes estrelas.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/HOiNsKhcvv4" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

A produção do single é de Papatinho, uma parceria de longa data, e a direção do clipe fica com Cherry Rocha, que também assinou “Perdição”, vídeo com mais de 100 milhões visualizações no Youtube; o maior sucesso do L7.