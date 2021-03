L7NNON e Dandara Mariana no clipe de 'Da Boca' Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 04:00 | Atualizado 30/03/2021 07:16

O rapper L7NNON acaba de lançar nas plataformas digitais, a música 'Da Boca'. No clipe da faixa, gravado na comunidade do Vidigal, Zona Sul do Rio, L7NNON estreia como ator ao lado de Dandara Mariana e Jonathan Azevedo. A produção do single é assinada por Papatinho, parceiro de longa data de L7, e a direção do clipe fica com Cherry Rocha, ambos referências nos seus respectivos setores. Menos de uma hora após o lançamento, o clipe já havia batido 100 mil views.

