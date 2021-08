Solange Almeida, Daya Luz e Rebecca - Divulgação

Publicado 06/08/2021 15:30 | Atualizado 06/08/2021 15:32

Trazendo à tona um tema forte como a questão da sororidade, a cantora Daya Luz acaba de anunciar o lançamento do clipe de “Até o Piso”, com participação das cantoras Solange Almeida e Rebecca.

“Foi uma experiência incrível gravar com as duas. Minha equipe e eu fizemos o possível para deixá-las à vontade e serem tratadas bem. Foi um dia bem divertido e fiquei feliz com o resultado. Quando enviei o clipe editado para elas, fiquei empolgada em saber que elas curtiram”, diz Daya.



A produção traz cenas com mulheres empoderadas que reafirmam a importância da união e da liberdade feminina, temas que são bastante frequentes nos diversos singles lançados por Daya Luz nos últimos anos.



Para a cantora, a nova faixa traz muito mais do que somente uma batida envolvente. "Nessa música, o meu desejo inicial foi de ter mulheres fortes que representassem a cara do Brasil e estou muito feliz de ter Solange e Rebecca comigo. Três mulheres de partes diferentes do país, com etnias, gêneros musicais, idades, histórias diferentes, mas que juntas levam uma mensagem de sororidade mostrando a força que temos quando estamos unidas."

“A grande maioria das mulheres já sofreram ou sofrem em relacionamentos, e essa música traz a mensagem que é preciso se libertar e seguir em frente. Ser e fazer o que bem entender com um único objetivo, estar bem e feliz”, complementa Daya.



Rebecca revela que o feat foi uma oportunidade que estava no radar há algum tempo. “Já conhecia a Daya Luz, mas ainda não tínhamos feito nada juntas. E veio o convite para participar do single Até o Piso em parceria com a Solange, que também eu sou super fã. O clipe está incrível com muito funk e um trio de mulheres empoderadas”, conta.



Diante do novo trabalho, Solange Almeida aproveitou para ressaltar a mensagem que a faixa traz. “Quando recebi a música me apaixonei de cara porque a letra é uma característica nossa, pluraliza o empoderamento, a volta por cima. Daya e Rebecca têm muito isso e foi o gás para a quarentona aqui perder a timidez e descer a ‘raba’ até ao chão. O clipe ficou lindo, gravaria mais três desse com elas. Sou eternamente grata à música por me apresentar tanta gente especial como essas amigas queridas e cheias de talento”, diz.



Com cenas gravadas em um campo de futebol, o clipe conta ainda com times formados por mulheres que mostram muito empoderamento, garra e determinação, evidenciando uma mensagem de apoio a seleção brasileira feminina.