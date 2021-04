Kamilla Fialho e Mc Rebecca fotos reprodução

Por O Dia

Publicado 30/04/2021 05:00

fotogaleria

Pouco se fala disso, mas assim como Bianca Andrade, Mc Rebecca também rompeu, ainda no ano passado, sua parceria de trabalho com a K2L, empresa administrada por Kamilla Fialho, que vem a ser a ex-empresária de Anitta. Segundo a coluna apurou, a insatisfação de Rebecca esteve atrelada, entre outras coisas, ao programa 'Faixa Pretas', que ela apresentou no Multishow. A atração reuniu personalidades pretas que foram entrevistadas pela cantora.

Nos bastidores, comenta-se que Rebecca não se sentiu amparada por Kamilla nesse trabalho, que era a grande aposta de sua carreira naquele momento, e ainda reclamou de não ter bombado com a atração como esperava. Ela, inclusive, teria tido uma discussão séria com Kamilla Fialho antes de encerrar a parceria de trabalho com a empresária. Atualmente Rebecca está sendo empresariada pela Sato Rahal, empresa que tem Karina Sato como sócia, que vem a ser a irmã da apresentadora Sabrina Sato.