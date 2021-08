Ana Maria Braga reúne famosos em exposição

Rio - Ana Maria Braga é a curadora da exposição "Filhos de Estimação", que reúne fotos de 20 famosos com seus pets. A mostra entrou em cartaz no Clube Paineiras do Morumby neste domingo e contou com a presença de Ronie Von, Edu Guedes, Ana Paula Padrão, Celso Zucatelli e mais famosos. Os cliques foram feitos pela fotógrafa Catarina Machado.

