Branka e PH Mocidade estão lançando o single 'A santa e o pescador'Divulgação

Publicado 09/08/2021 16:10

Rio - Branka e PH Mocidade vão lançar um novo single nesta quarta-feira (11), nas plataformas de streaming. Composto e gravado pelos artistas, o partido-alto 'A santa e o pescador' exalta Santa Clara.



A música é um conto em que o pescador reza para Santa Clara, que, no sincretismo religioso, é a Oyá do Tempo, uma iansã que cuida dos céus e dos cemitérios. Como o mar é o maior cemitério que existe, quando tem tempestade, os pescadores rezam para essa santa / esse orixá.



"Compor 'A santa e o pescador' neste momento de pandemia, mesmo que remotamente, foi alimento espiritual e musical. Esse partido-alto fala de esperança e tem positividade, que é o que nós mais estamos precisando nestes tempos de tristeza. Está muito duro conseguir o sustento, mas, mesmo assim, o brasileiro é um povo de muita força e fé. E a nossa música fala disso", explica Branka.



A parceria com PH Mocidade, ex-puxador da Verde e Branco da Zona Oeste, deu tão certo que a dupla resolveu compor mais quatro sambas para um EP sobre as lendas e a vida cotidiana do mar, seus orixás e os pescadores. O próximo single será 'É no balanço do mar', que contará com a participação do grupo Vem pro Sereno. A produção é de Carlinhos 7 Cordas.



Confira a letra de 'A santa e o pescador'

(Branka e PH Mocidade)



Agora cedo eu vou pro mar

Meu barco acordar

Minha rede arrastar

Senhora que o tempo me dá

Acalma, aquieta o céu

E vem me acompanhar



Sete ondas na praia eu pulei

Foi nas águas de Clara que rezei

Santa Clara clareou

Santa Clara clareou

Santa Clara clareou

Santa Clara abençoou



Nas águas brancas de Clara naveguei

Nas águas calmas de Clara me banhei

As palmas brancas de Clara eu joguei

Nas águas brancas de Clara eu cantei



Ô, minha filha, vem ver o peixe grande que eu pesquei

É nas águas de Clara que eu me sinto um rei

Dia a dia não canso, vou à luta pra vencer

Pra você, minha prenda, ter o peixe pra comer (bis)



Clara, Clara Clareia clareou ô ô ô...