Publicado 11/08/2021 12:28

Rio - Inaugurada em setembro de 2020, a CASA O MERCADO é uma vertente da feira O Mercado, que acontece na cidade do Rio desde 2010 e reúne artistas, designers, artesãos contemporâneos e estilistas independentes. O projeto, que já era uma vontade das produtoras/idealizadoras Clarissa Muniz e Je Muniz, foi acelerado devido à pandemia e o adiamento dos eventos.

Ocupando uma casinha de 3 andares na Vila do Largo, a CASA se tornou um espaço para vendas (inclusive online) de produtos criados por pequenos produtores. A ideia é que o cliente compre direto de quem faz, como acontecem nas feiras. Para isso acontecer os custos do projeto são repassados para seus participantes, que têm a possibilidade de ter um espaço fixo de vendas com baixo investimento e sem burocracia.

Após quase um ano de funcionamento, O Mercado decidiu criar um financiamento coletivo no site Benfeitoria como forma de dar continuidade ao projeto e maior apoio aos produtores. “Desde o início do O Mercado nunca contamos com nenhum tipo de patrocínio ou incentivo, tudo foi feito com investimento próprio. Agora queremos contar com nossa rede para levarmos a CASA adiante.” diz Je.

O financiamento coletivo, intitulado “Apoie a Casa O Mercado”, funciona como um sistema de assinatura, é possível apoiar com um valor mensal de R$10. Os assinantes ainda ganham uma vantagem: acesso ao desconto de 10% para compras na loja física e virtual, sem limite de valor ou pedidos, válido inclusive para produtos que já estejam com desconto.

“Com a CASA conseguimos alcançar mais pessoas, já que a loja virtual nos permite chegar em todo país e não apenas na nossa cidade, além de formar uma geração de renda mais constante, já que seus produtos estão disponíveis diariamente e não apenas em um final de semana de tempo em tempo, como acontece nas feiras” diz Clarissa.

Com o financiamento coletivo esperam reduzir os custos mensais dando aos criadores mais chances de investir em matéria-prima e produção. “Investir sozinha é inviável para pequenas marcas como nós e a CASA nos ajuda a fazer este investimento coletivamente, tornando possível a continuidade do nosso trabalho com qualidade e fazendo o que acreditamos”, diz Nathalia, estilista responsável pela marca By Nathalia Otero.

Além de dar oportunidade para as marcas continuarem lançando suas coleções. "Entramos na CASA em janeiro e agora estamos lançando nossa segunda coleção, já fazendo campanha em nossas redes também para os clientes ajudarem a manter nosso ponto de venda físico no Rio", afirma Arthur Decina, da marca de camiseteria DEC82.

A ideia é que a campanha também permita outras ações que fazem parte do projeto, como abrir o espaço para cursos, exposições com convidados e pequenos encontros para falar sobre processos criativos.

O financiamento coletivo já está no ar e pode ser acessado através do link www.benfeitoria.com/casaomercado



CASA O MERCADO



Rua Gago Coutinho 6, casa 2 – Largo do Machado (Rio)



Funcionamento: terça a sexta de 10h às 18h – sábado de 10h às 16h



Loja virtual: www.estilistasindependentes.com.br