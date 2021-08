Fábio Ventura lança ’Sentimentos e Sentidos’ - Divulgação

Fábio Ventura lança ’Sentimentos e Sentidos’Divulgação

Publicado 15/08/2021 12:01

Nesta sexta-feira, Fábio Ventura lança seu single de estreia, "Sentimentos e Sentidos". Produzido por Emanuel Santana, a faixa que chega através da Royal Produções com distribuição da OneRpm ganhou lyric vídeo com belas imagens que contemplam a natureza. A música fala sobre saudade e tem arranjo voltado à MPB com células de música flamenca.

fotogaleria

Publicidade

Para o cantor, a faixa é uma canção instintiva, que traz à tona diversas sensações e sentimentos como liberdade e paixão. “Há tempos tento ressignificar a saudade, pois a entendo como presença e não falta”, acredita. “Poder cantar um sentimento tão próximo e propor um novo sentido em uma época onde nos despedimos prematuramente de parentes e amigos, pode trazer leveza e amenizar o sensação de perda”, reforça.

No som de Fábio Ventura há uma mistura de suas referências músicas. Ele bebe de fontes como Carlinhos Brown, Nina Simone, Stevie Wonder, George Michael e Caetano Veloso. "Além desses nomes, o Hard Rock e movimento Grunge dos anos 90, certamente me influenciaram bastante na forma de cantar”, conta.

Publicidade

E o canto de Fábio realmente é algo marcante. Já conhecida do público por destacadas atuações em musicais de teatro como “Cambaio” e “Love Story”, a voz deste artista é o melhor cartão de visitas para esta sua estreia.