Nathalia Arcuri Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 17/04/2021 08:07

Parece que a semana de estreias da RedeTV não foi tão boa quanto o esperado... As novidades que eram para dar um gás na programação afundaram e algumas chegaram a dar o que é considerado traço de audiência. Na segunda-feira (12), Maurício Meirelles deu 0.5 de média na audiência. Nathalia Arcuri, com seu 'Me Poupe Show' deu 0.3, o que se arredondado, como é chamado em TV, tende ir para traço, ou seja zero no Ibope. A melhor audiência da semana toda foi com uma veterana: o 'Superpop' de Luciana Gimenez deu 1.4.

Nem a primeira dama da emissora, Daniela Albuquerque, se salvou. A mulher de Amílcare Dallevo deu míseros 0.7, mas mesmo assim foi melhor que a estreia do 'Agora com Lacombe', com Luís Ernesto Lacombe que registrou 0.6, mesma audiência de Amaury Junior na sexta- feira (16).

O que era para melhorar, só piorou, já que com o novo TV Fama, que vem entregando em baixa para o prime time da casa, os que vem a seguir com exceção de Luciana Gimenez, não conseguem chegar nem a 1 ponto de audiência. É aquela velha máxima: quem mandou mexer em time que estava ganhando?