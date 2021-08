Ivo Meirelles será uma das atrações do evento - Divulgação

Publicado 16/08/2021 21:50

Rio - O Centro Cultural João Nogueira - Imperator, no Méier, Zona Norte do Rio, vai receber, no próximo sábado (21), a partir das 13h, a 1ª Edição da Feijoada Carioca Cultural. O evento contará com a participação de Ivo Meirelles, bateria da Mangueira e intérpretes do carnaval carioca. A abertura ficará por conta do grupo Barraco de Pau, além do DJ Mizinho.

A festa terá, ainda, as presenças dos puxadores Marquinho Art’Samba (Mangueira), Igor Vianna (Império Serrano) e Bruno Ribas (Imperatriz Leopoldinense). O radialista Marcelo Pacífico vai ser o apresentador do evento, que seguirá todos os protocolos sanitários de segurança exigidos pela Prefeitura do Rio. A feijoada será feita pelo chef Raul Novaes.

O Imperator fica na Rua Dias da Cruz, 170, no Méier. As vendas acontecem pelo site https://www.eventim.com.br/artist/feijoadacarioca-cultural/ ou pelo telefone (21) 97177-2637. O ingresso custa R$ 30 (feijoada e copo incluídos). A classificação é 16 anos.