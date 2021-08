Lucas Mendes comanda o 'Manhattan Connection' - Reprodução TV

Lucas Mendes comanda o 'Manhattan Connection'Reprodução TV

Publicado 16/08/2021 22:01 | Atualizado 16/08/2021 22:09

Rio - O 'Manhattan Connection' desta quarta-feira (18) receberá o deputado federal Rodrigo Maia, o jornalista Ricardo Noblat e o economista Ricardo Amorim. Apresentado por Caio Blinder e Lucas Mendes, o programa vai ao ar a partir das 22h, na TV Cultura .

Em pauta, o movimento da política e economia no Brasil. Além disso, os convidados também comentam sobre as fake news em relação às vacinas que correm no meio digital.

A atração também conta com participação especial de Brian Winter editor-chefe da revista 'Americas Quarterly', e de Felipe Nunes, professor de Ciência Política na UFMG e diretor da Quaest.