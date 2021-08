Izzy La Reina - Felipe Braga

Publicado 18/08/2021 15:59

A cantora Izzy La Reina lança, nesta quinta-feira, um projeto acústico de três faixas, gravado em um rooftoop no bairro da Lapa, berço boêmio do Rio de Janeiro. O projeto conta uma nova versão de “Diabla”, seu primeiro single, lançado em agosto de 2021. Além disso, a setlist conta com versões de “Triste Com T”, da Pabllo Vittar, e “good 4 u”, da sensação teen Olivia Rodrigo.

O projeto estará disponível a partir de 12h dessa quinta-feira, com visuais marcantes e os arcos da Lapa ao fundo. Com o seu recente lançamento internacional, “Diabla”, já acumula 578k no Spotify e mais de 1.5 milhões de views em seu canal do YouTube, recebendo elogios de grandes artistas que são referência no mercado fonográfico, como Anitta e Pabllo Vittar, de quem é amiga.



“Vim para o Brasil passar um tempo com a minha família e amigos. Decidimos fazer algo especial para mostrar de onde eu sou e compartilhar um pouco da energia maravilhosa que esse lugar tem. E nada melhor do que mostrar essa energia do que aqui na Lapa, com o centro do Rio bem atrás de mim. É uma sensação tão especial, tão incrível estar aqui e eu espero que vocês gostem”.