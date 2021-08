Grazi Massafera e Caio Castro - Reprodução Internet

Segundo Leo, Caio Castro deixou o apartamento de Grazi no Rio de Janeiro e foi para São Paulo, onde o ator deve se encontrar com seu novo affair. Rio - A relação de Grazi Massafera e Caio Castro teria chegado ao fim após quase dois anos. A informação, divulgada na noite de sexta-feira (28), é do colunista Leo Dias.Segundo Leo, Caio Castro deixou o apartamento de Grazi no Rio de Janeiro e foi para São Paulo, onde o ator deve se encontrar com seu novo affair.

Caio Castro e Grazi Massafera não apareciam juntos nas redes sociais desde o início de agosto. No início do ano, foi apontado o fim do namoro após uma foto do casal desaparecer nas redes sociais. Eles negaram e ressurgiram juntos. Até o momento, os atores não se pronunciaram sobre o assunto.