Ex-presidente LulaReprodução

Publicado 28/08/2021 12:20

Rio - O assunto da semana foi, sem dúvidas, o físico do ex-presidente Lula. Aos 75 anos, o petista chamou atenção pelas coxas definidas ao posar de sunga ao lado da namorada Janja. E mais uma vez, Lula voltou a ser assunto nas redes sociais, mas dessa vez ao compartilhar uma foto sem camisa durante um banho de mar.

"Renovado pelas águas do mar e pelo reencontro com o povo nordestino. Obrigado, Nordeste. Já estamos com saudades", escreveu o ex-presidente na legenda da foto postada neste sábado e que tem gerado grande repercussão na internet.

"Perfeito", disse um apoiador de Lula. "Meu Deus, que homem lindo", disse outra fã. Confira a postagem: