Neymar - Reprodução Instagram

Publicado 28/08/2021 08:47

fotogaleria Paris - Neymar, craque da seleção brasileira e do PSG, publicou fotos de cueca, na noite de sexta-feira (27), e chamou atenção dos amigos e seguidores nas redes sociais.

No Instagram, Neymar recebeu elogios dos seus "parças" e se divertiu com comentários sobre o volume na cueca. "Largou", escreveu o ator João Vicente. "Porte de arma é liberado na França?", perguntou um amigo, que arrancou uma risada do jogador.

Outros seguidores também elogiaram a forma física de Neymar, que vive um affair com a influenciadora Bruna Biancardi. Na segunda-feira, os dois estiveram juntos na festa de aniversário de Davi Lucca, filho do atacante. O menino completou 10 anos com uma festa para amigos em Paris.