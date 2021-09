Apresentador chama a partida suspensa de um "jogaço" - REPRODUÇÃO

Publicado 05/09/2021 22:05 | Atualizado 06/09/2021 10:22

Com trechos gravados, Luciano Huck menciona jogo cancelado entre Brasil e Argentina neste domingo (5). Ao início do quadro “Quem quer ser um milionário”, o apresentador diz que foi um “jogaço de bola”.

luciano huck gravou o quem quer ser um milionário falando que teve jogaço de brasil e argentina hahahahahahahaha #Domingão pic.twitter.com/vixzmONMwH — nico (@niconatv_) September 5, 2021

Na verdade, o que aconteceu foi que a Anvisa interveio e cancelou o jogo por descumprirem normas de proteção contra a covid-19, o que levou a TV Globo a ter que mudar a programação às pressas, transmitindo o filme “Círculo de Fogo” no lugar do futebol.Apesar da “gafe”, Luciano mencionou também o ocorrido durante o programa e parabenizou a Anvisa por ter paralisado o jogo depois que quatro jogadores argentinos não seguiram as normas de quarentena e testagem antes da partida.