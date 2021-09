Larissa Manoela curte mais um dia de praia no Rio

Rio - Larissa Manoela, de 20 anos, aproveitou mais um dia de sol no Rio para ir à praia. A atriz esteve nas areias da Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade. Larissa exibiu sua boa forma no local e se refrescou tomando uma água de coco. A atriz também se divertiu posando para fotos no local e fotografou até ao lado de uma bandeira. Recentemente, Larissa foi fotografada aos beijos com o ator André Luiz Frambach na praia. O ator e Larissa fizeram juntos o filme "Modo Avião", da Netflix.

