A cantora ítalo-brasileira BelitaDivulgação

Publicado 08/09/2021 14:43

Rio - Filha de mãe brasileira e pai italiano, a cantora Belita se prepara para mostrar a mistura entre o Brasil e a Itália em seu novo single, intitulado "Arrivederci". A faixa será disponibilizada nas plataformas digitais nesta quinta-feira (9) e, para divulgar o lançamento, a artista pop fez uma ação nas praias do Rio de Janeiro, distribuindo picolés para banhistas que realizassem o pré-save da canção.

“Estou muito feliz com essa ação, mas fiquei sentida de não estar no Rio de Janeiro acompanhando de perto e conhecendo as pessoas que fizeram o pré-save”, comenta Belita. “Tudo foi pensado e planejado com carinho, e claro com todos os cuidados, estamos apostando muito no lançamento de 'Arrivederci'", acrescentou a cantora.

Em sua nova música de trabalho, Belita resgata as raízes italianas e aposta na mistura entre leveza e sensualidade para falar de um relacionamento à distância. A cantora também explica a estratégia por trás da ação realizada no Rio de Janeiro: “Escolhemos distribuir picolés, que são os famosos gelatos italiano, em troca do pré-save do novo single. E os sabores dos sorvetes foram chamados com nomes de outras minhas músicas autorais, sobretudo para chegar nas pessoas que não me conhecem ainda”, contou.