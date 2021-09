Grupo Vou pro Sereno - Divulgação

Publicado 11/09/2021 18:59

Rio - Neste domingo, dia 12 de setembro, a partir das 12h, acontece a segunda edição do 'Samba do Zé', com um show do Grupo Vou Pro Sereno, no Alma de Boêmio de Campo Grande, na Estrada da Cachamorra 782, Campo Grande. A abertura do evento fica por conta da cantora Criss Massa com vários convidados (Didi Assis, Will Freitas e Carol Cardoso) e nos intervalos Claudinho DJ.

Por conta da COVID-19, o show está seguindo todos os protocolos e sendo realizado com capacidade de 40% , em ambientes fechados conforme determinação da Prefeitura do Rio. De acordo com a organização, o espaço está totalmente adaptado para trazer mais segurança e organização para o público presente. Além disso, a produção do evento está tomando todas medidas de controle sanitário tais como medição de temperatura na entrada, uso obrigatório de máscara, sabonete líquido e álcool em gel 70%, em todas as dependências da casa que tem parquinho infantil para as crianças. O primeiro lote está esgotado.