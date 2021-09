Dua Lipa e Manu Gavassi - Reprodução

Publicado 15/09/2021 09:31 | Atualizado 15/09/2021 09:44

Após sucesso no "BBB 20" com a música "Don't Start Now" e a criação do coreografia do "tamborzinho", o público pediu para que Manu fizesse uma participação no show da estrela britânica. O nome da cantora brasileira chegou a ficar entre os assuntos mais comentados da web.

"Já imagino a galera na hora que a Dua Lipa cantar 'Don't Start Now' no Rock in Rio fazendo o 'tamborzinho' da Manu Gavassi", imaginou um internauta. "A Manu Gavassi subindo no palco, todo mundo fazendo a 'coreo', a Dua Lipa falando tamborzinho. Juro, meus amores, vou mover montanhas para ir", escreveu outra pessoa.

Teve quem afirmasse acreditar, de fato, nessa parceria. "Eu tenho certeza que a Manu Gavassi vai estar no palco com a Dua Lipa no rock in Rio e vão dançar juntas", ponderou outro fã no Twitter.

já imagino a galera na hra que a Dua lipa cantar dont start now no Rock in Rio fazendo o "tamborzinho" da Manu Gavassi hquahahaupic.twitter.com/KL8c6WhsM0 — lua (@zjmdepre) September 15, 2021

A manu gavassi subindo no palco, todo mundo fazendo a coreo, a dua lipa falando tamborzinho juro meus amores vou mover montanhas para ir pic.twitter.com/F7MEO03e8N — •[email protected]• (@Club96kau) September 15, 2021