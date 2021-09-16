Luciana Gimenez está com os cabelos bem mais clarosReprodução Internet
Luciana Gimenez muda visual: 'Loiraaaa'
Apresentadora postou processo nas redes sociais
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