Luciana Gimenez está com os cabelos bem mais clarosReprodução Internet

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Rio - Luciana Gimenez, de 51 anos, postou nos Stories, do Instagram, alguns momentos em que passou no salão. A apresentadora mudou o visual e está com os cabelos bem mais claros. "Loiraaaaa", escreveu na legenda de uma das fotos. 
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Apresentadora respondeu questionamentos dos seguidores - Reprodução
Luciana Gimenez está com os cabelos bem mais claros - Reprodução Internet
Apresentadora respondeu questionamentos dos seguidores - Reprodução
Luciana Gimenez - Reprodução
Luciana Gimenez - Reprodução/Instagram
Luciana Gimenez faz topless em Ibiza, na Espanha - Reprodução Internet
Luciana Gimenez faz topless em Ibiza, na Espanha - Reprodução Internet
Luciana Gimenez - Divulgação
Luciana Gimenez - Reprodução
Luciana Gimenez - Reprodução
Luciana Gimenez - reprodução do instagram
Luciana Gimenez - reprodução do instagram
Luciana Gimenez - Reprodução
Luciana também falou sobre como cuida dos fios. "Meu cabelo é cacheado, então gosto de creme pra ativar, leave-in, xampu pra cabelos secos. Quando pulo no mar, eu deixo água de sal no cabelo. Não deveria, mas gosto!", afirmou. 