Luciana Gimenez está com os cabelos bem mais clarosReprodução Internet

Publicado 16/09/2021 10:38

Rio - Luciana Gimenez, de 51 anos, postou nos Stories, do Instagram, alguns momentos em que passou no salão. A apresentadora mudou o visual e está com os cabelos bem mais claros. "Loiraaaaa", escreveu na legenda de uma das fotos.

Luciana também falou sobre como cuida dos fios. "Meu cabelo é cacheado, então gosto de creme pra ativar, leave-in, xampu pra cabelos secos. Quando pulo no mar, eu deixo água de sal no cabelo. Não deveria, mas gosto!", afirmou.