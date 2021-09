Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga - Divulgação

Publicado 23/09/2021 16:23 | Atualizado 23/09/2021 16:34

Rio - A Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca (OSJC), composta por crianças e jovens entre 8 e 19 anos da rede pública de ensino do Rio de Janeiro, apresenta a série "Paisagens Sonoras", nos dias 25 e 26 de setembro, próximo fim de semana, às 12h e 11h respectivamente, no Boulevard da Casa França-Brasil, com trasmissão pelo YouTube. O espetáculo, que traz música pop no repertório, retorna nos dias 5 e 6 de outubro, às 19h, na Sala Baden Powell.

Para a estreia da série, no dia 25 de setembro, o concerto terá a regência da maestrina Priscila Bomfim. Ao todo, 37 jovens se apresentam com obras de Amadeus Mozart, Antonio Vivaldi, Astor Piazzolla e Ennio Morricone. Já no domingo, 26 de setembro, com a Orquestra de Câmara OSJC, serão 20 jovens sob a regência de Joabe Ferreira. Em outubro os concertos acontecem na Sala Baden Powell, conforme serviço abaixo.

OSJC e suas formações são grupos constituídos por alunos que passam por um amplo programa de educação e formação musical – meios para a construção de processos de transformação social concretos, com novos horizontes para os estudantes e resultados duradouros para suas famílias e toda a sociedade. Com a Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga, formada por meninas e jovens, com o nome da primeira maestrina do país, Chiquinha Gonzaga, atualiza-se a mulher à frente do seu tempo, que usou sua música como instrumento de voz, liberdade e oportunidade. Suas apresentações simbolizam a luta feminina e incentiva a reflexão sobre questões de equidade de gênero.

Desde 2017, jovens estudantes das mais diversas regiões do Rio de Janeiro compõem a Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca. Os músicos já se apresentaram em salas de concerto de grande visibilidade e dividiram o palco com muitos convidados especiais, artistas de grande prestigio no Brasil e no exterior, como João Bosco, Guilherme Arantes, Leila Pinheiro, Maria Luiza Jobim, Elba Ramalho e Toquinho. A OSJC é um projeto do IBME – Instituto Brasileiro de Música e Educação, que também participou de intercâmbios internacionais na Espanha e nos Estados Unidos.

“Estamos muito animados com a série Paisagens Sonoras, mais uma importante realização da OSJC em parceria com o Banco Santander, que reforça o potencial das interações sociais e das vivências culturais, amplamente desenvolvidas durante nossa temporada de concertos. Temos recebido várias mensagens dos espectadores da série de concertos em parceria com o Santander, sobre como as programações têm sido uma janela de experiências e espaços de fruição artística e cultural, tão fundamentais nesse momento desafiador, como aporte à saúde emocional dos participantes, alunos, familiares e os milhares de espectadores.”, reflete Moana Martins.



A série é resultado de uma parceria que, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, une o Santander Brasil com o Instituto Brasileiro de Música e Educação (IBME). A estreia da parceria aconteceu em junho. No mês seguinte, a OSJC recebeu a cantora Zélia Duncan em homenagem ao Dia Mundial do Rock.



Serviço:



Santander apresenta Série Paisagens Sonoras, com a Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca (OSJC) e suas formações



Dia 25 de setembro de 2021 | sábado | às 12 horas



Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga | Regente Priscila Bomfim

Local: Boulevard da Casa França-Brasil

Endereço: Rua Visconde de Itaboraí, 78 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20010-060

Telefone: 21 2332-5275 / 21 2232-5276

Gratuito | retirada de senha 1 hora antes do início do concerto (de acordo com protocolos de segurança)

Classificação: Livre



Dia 26 de setembro | domingo | às 11 horas



Orquestra de Câmara OSJC | Regente Joabe Ferreira

Local: Boulevard da Casa França-Brasil

Endereço: Rua Visconde de Itaboraí, 78 - Centro, Rio de Janeiro – RJ

Telefone: 21 2332-5275 / 21 2232-5276

Gratuito | retirada de senha 1 hora antes do início do concerto (de acordo com protocolos de segurança)

Classificação: Livre



Dias 5 e 6 de outubro de 2021 | 3ªf e 4ªf | 19h



Orquestra de Câmara OSJC | Regente Joabe Ferreira

Local: Sala Baden Powell (em Copacabana)

Gratuito | retirada de senha 1 hora antes do início do concerto (de acordo com protocolos de segurança)

Classificação: Livre