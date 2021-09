Daniel Boaventura - Divulgação

Publicado 24/09/2021 09:00

Rio - A voz e o carisma de Daniel Boaventura voltam a se encontrar com o público nesta sexta-feira, às 22h, em show inédito no Vivo Rio. Famoso por entoar clássicos da música internacional, o cantor se apresenta pela primeira vez no formato piano e voz e traz sucessos presentes nos seus 4 DVDs e 5 álbuns.

"Esse show é uma oportunidade; por estar no palco somente acompanhado pelo piano, estou mais exposto ao público, sou ‘forçado’ (no bom sentido) a interagir com ele ainda mais que o normal. Isso fará com que a apresentação tenha um ar ainda mais informal e mais participativo, propiciando novas experiências. Quero que o público sinta que estou na sala de sua casa com um amigo ao piano, cantando, tocando e me divertindo; quase como um sarau ou uma serenata", adianta o músico, que reforça o caráter reservado do show.



"É também uma oportunidade de cantar músicas que talvez eu nunca viesse a cantar… Outra razão é que, como ainda não estamos podendo ocupar 100% dos assentos, pensei que um show intimista participativo seria oportuno", completa.



E por falar nas músicas, Daniel destaca quais canções não podem faltar - de jeito nenhum! - em seus shows. "Sem dúvida: 'My Way', 'New York, New York', 'Garota de Ipanema', mas tenho um carinho especial e inexplicável por 'You’re The First, The Last', de Barry White", conta.



Reencontro



Apesar de toda experiência na música, Daniel confessa que existe uma certa apreensão em relação ao show que acontece depois de um longo período afastado do público. Mesmo assim, o cantor garante que a alegria é o sentimento predominante. "Que bom finalmente poder começar a matar a saudade dos palcos! Existe, sim, uma sensação de ansiedade mesclada com dúvidas, mas acredito que o público também está sedento por entretenimento ao vivo. Acredito que vai ser uma troca de energia muito forte. A noite tem tudo para ser especial, já que algumas canções serão experimentadas pela primeira vez e, ainda por cima, será meu primeiro show somente acompanhado por piano. Bruno Alves, meu diretor musical, me acompanhará", explica o músico.



Com apenas do público presente, por conta dos protocolos de segurança da covid-19, Daniel entende a importância dos cuidados em relação à pandemia e é um apoiador da vacinação. "Tomei a vacina de dose única. Creio que será um procedimento normal que adotaremos com campanhas anuais, como tomar vacinas de gripe ou sarampo. Só acho que, por um certo período, não sei precisar, o caráter da vacinação preventiva da covid-19 ainda terá um peso ou um destaque maior", reitera o músico.



Próximos passos



E, conforme a rotina começa a voltar ao normal, o músico também já faz planos de carreira para depois da turnê. "Tem um projeto incrível que está sendo preparado: um CD de natal com convidados, grandes artistas brasileiros e estrangeiros ainda para este ano. Para o ano que vem, já convidei e ele topou: um concerto meu gravado em vídeo com o maestro João Carlos Martins e a Orquestra Bachiana. Ainda em 2022, estreio em um grande musical em São Paulo, e, claro, minha nova turnê que percorrerá Brasil, México e ainda mais dois países", revela.



Serviço



Daniel Boaventura no Vivo Rio. Av. Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo

Sexta, às 22h. (Ingressos a partir de R$ 100)



Importante: Passaporte da vacina - A comprovação do ciclo vacinal completo será exigida com o calendário da vacinação na cidade do Rio de Janeiro nas datas abaixo.



60 anos ou mais: 15/09

50 anos ou mais: 16 a 30/09

40 anos ou mais: 01 a 31/10

30 anos ou mais: 01 a 15/11

18 anos ou mais: após 15/11