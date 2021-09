Márcio Garcia revela que se arrepende de beijo em Bolsonaro - Reprodução Internet

Publicado 25/09/2021 11:21

Rio - Márcio Garcia, de 51 anos, se arrependeu do beijo que deu no presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em junho de 2020. O apresentador do "The Voice Kids" alegou, em entrevista ao "Conversa com Bial" na última sexta-feira, que o ato não passou de uma brincadeira, mas que lhe rendeu consequências. "Fui tirar um sarro com ele e me dei mal", analisou o artista.O assunto começou quando Bial questionou Garcia sobre a sua visão em relação ao atual governo, que caminha para seu último ano de mandato. "Eu sou aquele cara assim... Eu sempre procuro ver o melhor de cada um, eu falo isso para os meus filhos: até a pessoa que é presa de fato, enjaulada, encarcerada, eu acho que todo mundo merece ser ouvido. Odeio julgar, quem dirá condenar", comentou o ator e apresentador.Em seguida, ela citou o episódio do beijo em Bolsonaro, que viralizou em junho de 2020. "Tem uma história minha que muita gente deve ter visto, eu posso falar abertamente, um beijo que eu dei no Bolsonaro. Isso foi um evento. Fui fazer uma brincadeira com ele por causa da homofobia. Ele pediu uma foto, e eu falei: 'Só se for beijando, mas não vai se apaixonar que eu já sou casado'. Fui tirar um sarro com ele e eu me dei mal porque o que ficou registrado foi a cena do beijo", explicou Garcia.