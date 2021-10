Distrito de Arte do Porto - @fotopatrickgomes

Distrito de Arte do Porto@fotopatrickgomes

Publicado 08/10/2021 08:23 | Atualizado 08/10/2021 11:10

Rio - A partir desta sexta-feira, o Rio tem um novo polo de arte e entretenimento para chamar de seu. Batizada como Distrito de Arte do Porto, a área promete ser a maior galeria de arte urbana a céu aberto da América Latina. Em tempos de pandemia, a área ainda se torna um atrativo maior por ser uma alternativa com maior ventilação do que as galerias tradicionais.

fotogaleria

Com 18 murais de graffiti já prontos, o Distrito de Arte do Porto reserva espaço para novas intervenções nos próximos meses, mas já se destaca com uma bela homenagem ao samba. Intitulada de ‘O Último Dueto’, a arte de Daniel Nadi faz referência a Beth Carvalho e Arlindo Cruz.“A minha participação no projeto como artista foi fazendo o segundo painel, homenageando Beth Carvalho e Arlindo Cruz. A Beth, que é conhecida como madrinha do samba, e o Arlindo, que é um grande poeta, como se fosse o último dueto entre eles, eternizando de alguma forma esta linda parceria. Além disso, sou um dos curadores do projeto, convidando outros artistas e auxiliando na organização, para entender como esses artistas podem interagir, como as artes podem conversar e que fique harmonioso. O que mais me comove é a retomada da arte para trazer cor e vida aquele local e, por ela ser uma arte de rua, combina muito bem com esse ambiente”, explica o artista, que também é curador do projeto.Em paralelo à inauguração do Distrito, também acontece, neste sábado e domingo, a primeira edição do Fórum de Arte Urbana do Rio de Janeiro, no Museu de Arte do Rio. O evento, que também terá transmissão online, foi criado para debater a ativação cultural e artística da Zona Portuária e aproveita o lançamento da primeira fase do Distrito para fomentar o tema.Dentro os convidados do Fórum, estarão presentes os artistas do Distrito de Arte do Porto e outros agentes de cultura da cidade que serão distribuídos em 12 mesas de debates.Distrito: A visitação no Distrito de Arte do Porto estará aberta para visitações a partir do dia 8 de outubro e fica no Passeio Ernesto Nazareth, entre a Rua Professor Pereira Reis com a Avenida Cidade de Lima. Próximo à estação do VLT Pereira Reis.