Luccas Neto - RODRIGO LOPES

Luccas NetoRODRIGO LOPES

Publicado 07/10/2021 17:26

Rio - O Dia das Crianças está chegando e para celebrar essa data, acontece o novo espetáculo de Luccas Neto. O fenômeno do universo infantil apresenta "Luccas Neto e A Escola de Aventureiros" nos dias 8 outubro (sessão extra), às 19h, e 9 de outubro, às 15h e às 18h, no Vivo Rio, no Rio de Janeiro.

Em "Luccas Neto e A Escola de Aventureiros", as crianças irão descobrir o que é preciso para se tornar um aventureiro de verdade! Para ajudar o nosso foca favorito nesta jornada, quatro personagens estarão no palco, os aprendizes de aventureiros: Rafa, Yuri, Mandy e Lais. E, como todos os nossos sonhos, eles podem virar realidade.



Com a ajuda do Aventureiro Azul, eles irão descobrir que, para realizar essa missão, é preciso passar por diversas tarefas. Afinal de contas, você precisa provar que tem um bom coração e que sempre irá fazer o bem para conquistar a sua pedra do poder. Nessa grande aventura, os vilões tentarão estragar os planos dos aprendizes, no entanto nossos amigos estão empenhados na realização dos sonhos. A saga conta ainda com a ajuda mais que especial da plateia, que deverá cantar, dançar, se divertir e mandar boas energias para Rafa, Yuri, Mandy, Lais e Luccas durante o treinamento!



Serviço

Vivo Rio - Av. Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo, 20021-140



Sexta, 8 de outubro às 19h



Sábado, 9 de outubro às 15h e às 18h



Abertura da casa: 1h antes do show



Ingressos a partir de R 120,00