Marcella Rica e Vitória Strada - Reprodução do Instagram

Marcella Rica e Vitória StradaReprodução do Instagram

Publicado 12/10/2021 17:39

Vitória Strada está comemorando seu aniversário de 25 anos, nesta terça-feira, e, como não poderia deixar de ser, ganhou uma verdadeira declaração de amor da namorada, a atriz e produtora Marcella Rica. As duas estão passando uma temporada de férias em Paris, onde compartilham imagens belíssimas da capital francesa nas redes sociais. Entre as muitas fotos, a declaração veio em forma de textão.

"Dia dela. Momô da minha vida. Dia da leveza, da alegria, da gargalhada mais doce que me derrete o peito, dona das minhas mais sinceras covinhas. Claro que tinha que ser hoje. Porque ela ilumina tudo onde passa com olhos e coração de criança mesmo. Amo cada pedacinho. E admiro tanto. Admiro a parceira maravilhosa, a coragem, dedicação, comprometimento com a verdade e admiro os sonhos, que são gigantes e lindos e nunca excluem os meus", iniciou Marcella na declaração pública, compartilhada no Instagram.

Rica ainda aproveitou para destacar o encontro das duas, que estão juntas desde 2019, e o telento da amada como atriz. "Essa loucura boa de um encontro tão, tão, tão, tão bom. Fora que sempre me derreto em cada cena de choro foda das mocinhas que ela faz. Uma vida só é muito pouco para o tempo que eu quero passar com você. Feliz ano novo, te amo, Vitória!", declarou.