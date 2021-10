Sthe - Reprodução de vídeo

Publicado 12/10/2021 18:08

É aos poucos que a roça desta terça-feira começa a ser definida em "A Fazenda 13", da Record. Nesta tarde, Sthefane Matos revelou para Aline Mineiro que votará na peoa na formação da quarta berlinda da atração rural. Na área externa da casa, a influenciadora, que mais cedo protagonizou uma cena inusitada ao cheirar o bumbum de Arcrebiano, conversou com a ex-panicat e justificou seu voto.

"Eu não conseguiria agora, hoje, votar nas outras pessoas. Eu não queria que você tivesse essa surpresa na hora e você achar que eu estou fazendo isso, indo pelas pessoas. Jamais, ninguém me influencia a nada, de verdade. Você e a Day para mim estão no mesmo nível, só que hoje eu não conseguiria votar na Day. Eu acho que ela vai sentir como se eu tivesse querendo excluir, tivesse sendo influenciada", destacou.

Ela ainda explicou que tem pensado numa estratégia nova para o roça desta terça-feira. "A maioria vai votar nela, não quero que ela receba o meu voto hoje. E você também não é por isso. Você de longe não seria minha opção, mas na situação que está agora, eu não tenho outra opção", desabafou.

Entendendo a situação, Aline tranquilizou a peoa: "Eu amei você ter contado porque já me prepara. Eu te entendo perfeitamente. E outra, uma coisa é você comentar aqui comigo, é comigo, acabou. Eu importo, você me falou, acabou. De verdade, eu estou muito feliz. Sempre quando eu votei nas pessoas aqui, eu sempre cheguei nelas rapidinho, cinco minutos e conversei. Eu acho muito bom, às vezes a pessoa fica contando os votos, já sabe. Fiquei muito honrada com a sua atitude, muito obrigada", disse.

As duas seguiram conversando e trocando elogios, e se abraçaram no final do papo. "Fique muito tranquila porque comigo vai ficar do mesmo jeito. Fico feliz se você estiver fazendo o que seu coração está mandando", declarou Aline.