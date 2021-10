A Fazenda - Reprodução de vídeo

Publicado 12/10/2021 19:10

A Roça que será formada logo mais, na noite desta terça-feira (12), em "A Fazenda 13", da Record, promete ser bem movimentada. Fazendeiro da semana, Rico Melquiades voltou a afirmar que sua indicação na formação da quarta berlinda vai para Gui Araujo. O influenciador, ex "De Férias Com o Ex", da MTV, inclusive, já revelou que está preparado para causar no programa ao vivo.



"Eu vou colocar o Gui mesmo, eu vou no Gui. Ele votou em mim, chumbo trocado não dói. Um dia é da caça, outro do caçador. Aqui é um jogo, eles não pensam em mim", declarou.

No papo com algumas peoas do confinamento, Rico ainda tentou combinar com que Valentina, Aline e Dayane votem em Arcrebiano. Segundo ele, o objetivo é gerar um empate e, assim, tentar livrar uma possível indicação de Aline e Dayane da roça pela votação dos participantes. Lembrando que o Fazendeiro é o responsável pelo desempate, caso ele ocorra.

"Vocês vão ter voto, mas para tentar empatar e eu desempatar. O importante é que o poder, se tiver imunidade, ele já deixou bem claro na casa que vai se imunizar. Ele está com medo", disse Rico, especulando os poderes da chama amarela e vermelha que Arcrebiano conquistará por ter ganhado a última Prova de Fogo. O voto de Bil ainda tem peso dois.