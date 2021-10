Pocah e Luisa Sonza - Reprodução do Instagram

Pocah e Luisa SonzaReprodução do Instagram

Publicado 12/10/2021 21:56

Amizade do pop! Pocah divertiu fãs ao contar em seu Instatram, nesta terça-feira, que a filha é fã de Luísa Sonza. O relato surgiu após a funkeira relatar que Vitória, de 5 aninhos, estava brincando com sua nova boneca, que ganhou no Dia das Crianças, a quem batizou com o nome da loira.



"Feliz dia, meu bebê. O nome da Barbie nova da Toyah (apelido do menina) é Luísa Sonza. Oh, amiga, corre aqui!", mostrou a funkeira, aos risos. Pocah é tão apixonada pela filha que, recentemente, homenageou a pequena ao fazer uma tatuagem para ela. O desenho, feito por seu irmão, é o contorno dos cachos da menina.

“É uma tatuagem que tem uma característica muito forte da Vitória, que é o cabelo dela, fiz inspirada em uma foto que ela ama em que ela está na praia. Nesse dia especialmente, a Toya estava amando o cabelo dela e eu me lembro que ela falava o quanto ela era bonita. Então esse dia, esse momento e essa foto são muito marcantes para mim e quis deixar registrado em homenagem à ela e ao amor que temos uma pela outra”, contou.