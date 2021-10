Cena de 'Round 6' - fotos Divulgação / Netflix

Publicado 12/10/2021

Fenômeno mundial com mais de 111 milhões de expectadores, “Round 6″, mais nova febre global do stream, se tornou a série mais vista de todos os tempos na Netflix, desbancando até mesmo “Bridgerton”, como anunciou a empresa, nesta terça (12). A marca representa mais de 50% dos assinantes ligadinhos na história.

A recordista anterior era “Bridgerton”, que foi assistida por 82 milhões de contas na plataforma nos seus primeiros 28 dias no ar, no início deste ano. Mas não foi o suficiente para sustentar o posto. Viralizando dentro e fora da plataforma, a série sul-coreana “Round 6” ganhou o público ao fundir jogos infantis populares antes da era digital com desafios de sobrevivência.